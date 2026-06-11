Россияне ударили по Конотопу: есть жертва и раненые, город без света и воды

Российские оккупационные войска утром 11 июня атаковали железнодорожное депо в Конотопе, в результате чего погибла женщина, еще пять человек получили травмы. После атаки город остался без электроэнергии, воду подают по графику.

Об этом сообщают мэр Конотопа Артем Семенихин и глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

«Город без электроэнергии и без водоснабжения… Это следствие утреннего вражеского удара… Вода подается по графику, поэтому сделайте запасы», – написал мэр города.

При этом Семенихин уточнил, что женщина 1984 года рождения получила осколочное ранение ноги, она проходит лечение амбулаторно.

Позже он написал, что утром россияне нанесли новый удар по гражданской инфраструктуре Конотопа.

«Там, куда прилетело, были люди… Продолжается поисково-спасательная операция. Задействованы все службы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, враг нанес удар по городу и железнодорожному депо, применив, предварительно, реактивные дроны типа «Шахед». В результате удара погибла сотрудница Укрзализныци, еще четыре человека получили травмы.

«Шахеды предварительно реактивные, близко к границе – и от предупреждения не все успели перейти в укрытие. Это детально по секундам разбираем. Болезненная потеря – одна наша коллега погибла во время этого удара. Четверо коллег получили травмы, с ними рядом в больнице находятся наши люди, оказывается вся необходимая помощь», – написал Перцовский.

По данным Сумской ОВА, две женщины и двое мужчин, пострадавшие во время атаки, находятся в больнице. У раненых значительные ожоги тела, их состояние – средней тяжести и тяжелое.

Как известно, российская армия утром 11 июня ударила дроном по жилому дому в Сумской области. В здании во время удара находилась 67-летняя женщина с двумя детьми. Она погибла на месте.

Напомним, 10 июня оккупанты атаковали Сумы «шахедом». Сбитый беспилотник упал на территории городского вокзала, где находились люди. Обломки вражеского БПЛА повредили пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов: загорелась крыша последнего вагона.

А утром 10 июня российская оккупационная армия нанесла удар по жилому сектору города Сумы. Пострадали два человека.

Также мы сообщали, что российские войска в целом в ночь на 11 июня атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 221 ударным беспилотником различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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