Зеленский призвал обращать особое внимание на воздушные тревоги в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги в ближайшие дни и не игнорировать предупреждения об угрозе с воздуха.

Заявление прозвучало в рамках вечернего обращения к нации.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

«Обязательно каждый день – и сегодня, и в последующие дни, – пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в россии. Вместо мира они выбирают ракеты. Никаких других «карт» у них нет», – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что главным приоритетом остается безопасность и сохранение жизней.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что рф усиливает ракетные и дроновые удары по украинским городам на фоне военных и экономических трудностей, пытаясь вернуться к переговорному процессу на выгодных для себя условиях.

А ранее президент Зеленский провел совещание относительно дополнительных путей поставки Украине систем ПВО и ракет к ним и дал указания представителям оборонных ведомств ускорить заключение контрактов.

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