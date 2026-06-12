Зеленский призвал обращать особое внимание на воздушные тревоги в ближайшие дни

Национальная безопасность
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Президент Зеленский призвал граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать предупреждения об угрозе в ближайшие дни.
Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги в ближайшие дни и не игнорировать предупреждения об угрозе с воздуха.

Заявление прозвучало в рамках вечернего обращения к нации.

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«Обязательно каждый день – и сегодня, и в последующие дни, – пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в россии. Вместо мира они выбирают ракеты. Никаких других «карт» у них нет», – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что главным приоритетом остается безопасность и сохранение жизней.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что рф усиливает ракетные и дроновые удары по украинским городам на фоне военных и экономических трудностей, пытаясь вернуться к переговорному процессу на выгодных для себя условиях.

А ранее президент Зеленский провел совещание относительно дополнительных путей поставки Украине систем ПВО и ракет к ним и дал указания представителям оборонных ведомств ускорить заключение контрактов.

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Владимир Зеленский Ракетный удар Вторжение России Дрон Воздушная тревога Война в Украине
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