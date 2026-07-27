В Обухове построят парк за 57 млн ​​грн: журналисты обнаружили завышенные цены

В Обухове Киевской области на строительство активного парка планируют потратить 57,41 млн грн, однако анализ сметы свидетельствует о возможном завышении стоимости отдельных материалов.

Об этом сообщает портал «Наші гроші» со ссылкой на данные тендера в системе Prozorro.

По подсчетам журналистов, только по пяти позициям потенциальная переплата может достигать 3,21 млн грн. Наибольшие разногласия выявили по резиновому грануляту SBR, который в смете оценили в 106 грн за килограмм, хотя рыночная цена составляет около 31 грн. Только по этой позиции возможная переплата оценивается почти в 1,25 млн грн.

Полиуретановое связующее Tetrapur 144 заложили по 460 грн за килограмм против рыночных 297 грн, цветной пигмент – по 1062 грн вместо около 550 грн, растительную землю – по 1320 грн за кубометр при рыночной стоимости до 420 грн, а геотекстиль – по 98 грн за квадратный метр вместо примерно 68 грн.

Подряд на строительствополучило одесское ООО «Милпрод» – единственный участник открытых торгов. Компанию создали в 2024 году, а участвовать в государственных закупках она начала только в этом году. С начала 2026 года фирма уже заключила государственные контракты на 132,8 млн грн.

Журналисты отмечают, что строительство активного парка будет реализовано в рамках государственной программы «Активные парки». До марта 2027 года в Обухове планируется обустроить скейт-парк, памп-трек, мультикорт, а также спортивные и детские площадки.

Напомним, недавно сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу в отношении членов преступной организации, организовавших масштабные хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для онкобольных пациентов.

Также сообщалось, что в Киеве сообщили о подозрении в растрате средств двум заместителям директора филиала Укрзализныци Центр по строительству и ремонту колеи.

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