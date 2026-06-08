Стало известно, сколько украинских предприятий уже присоединилось к частной ПВО

По состоянию на понедельник, 8 июня, к проекту по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне уже присоединилось 30 предприятий из разных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на странице в Telegram.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

«Группы нескольких предприятий уже выполняют боевые задачи: сбили более 20 разведывательных БпЛА типа Zala и ударных типа Shahed, среди них – реактивный», – говорится в сообщении.

Как отмечается, всего в МОУ было подано 43 заявки на создание групп противовоздушной обороны. Ведомство уточняет, что около половины заявок поступило от операторов и предприятий критической инфраструктуры, а остальные – от частного сектора.

«Проект частной ПВО должен усилить защиту объектов, которые систематически подвергаются атакам беспилотных средств противника. Частные группы являются частью национальной системы ПВО под управлением Командования Воздушных Сил ВСУ», – добавили в Минобороны.

Как известно, в Украине действует экспериментальный проект по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне. В конце марта в Харьковской области частная группа ПВО впервые уничтожила несколько вражеских беспилотников.

Напомним, в апреле стало известно, что Украина начинает внедрение нового уровня «малой» противовоздушной обороны, основанного на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.

Также накануне сообщалось, что ПВО Украины установила рекорд по перехвату вражеских дронов и ракет.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тем временем утверждает, что россия продолжает менять тактику применения беспилотников и планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%.

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