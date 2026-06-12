Силы ПВО в течение ночи обезвредили более сотни российских беспилотников

Российские войска в ночь на 12 июня атаковали Украину 117 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 117 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

В то же время зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Напомним, российская оккупационная армия в четверг, 11 июня, совершила более 40 атак на Днепропетровскую область. В результате обстрелов 12 человек получили ранения, среди них – несовершеннолетняя девушка.

Также вчера россияне атаковали железнодорожное депо в Конотопе, в результате чего погибла женщина, ещё пять человек получили травмы. После атаки часть города осталась без электроэнергии, а вода подавалась по графику.

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