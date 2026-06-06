Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за новой волны российских ударов

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание по просьбе Украины после очередной волны атак россии по украинским городам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, заседание состоится 8 июня и будет посвящено последствиям последнего массированного российского удара.

Сибига подчеркнул, что последняя волна атак в очередной раз демонстрирует нежелание Кремля двигаться по пути мирного урегулирования.

«Россия продолжает выбирать эскалацию вместо мира и террор вместо дипломатии», – заявил Сибига.

Он подчеркнул, что международное давление на Москву остается необходимым для восстановления уважения к международному праву и принципам Устава ООН.

Во время заседания украинская сторона планирует привлечь внимание к последствиям российских обстрелов и необходимости усиления международной реакции на действия рф.

Сибига также отметил, что Украина продолжает продвигать мирные предложения по прекращению войны и рассчитывает на поддержку партнеров.

«Мы благодарны нашим союзникам за постоянную поддержку и вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», – подчеркнул глава МИД.

Напомним, последнее заседание Совбеза ООН, посвященное атакам рф на Украину, прошло в конце мая.

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