Условия завершения войны и вывод войск: украинцы остаются непоколебимыми в своей позиции

Взгляды украинцев на условия завершения войны с россией демонстрируют высокую стабильность. Результаты аналогичного опроса в апреле и новые данные за май почти полностью совпадают, наблюдается лишь небольшое уменьшение доли тех, кто готов к миру на любых условиях ради сохранения жизней, что сейчас составляет 14% опрошенных против 17% в апреле. Однако это в пределах допустимой погрешности, что свидетельствует о высокой консервативности общественных взглядов.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путём самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Мнения респондентов относительно того, является ли приемлемой потеря подконтрольных территорий (вывод украинских войск) как условие для немедленного прекращения огня, на данный момент остаются разделёнными. Впрочем, ровно половина опрошенных (50%) выступает против подобных шагов. Поскольку майские колебания цифр минимальны, аналитики рекомендуют рассматривать эти изменения как микротренды.

В целом группа сторонников бескомпромиссного подхода остаётся самой многочисленной и составляет 50%. В частности, 32% опрошенных считают вывод войск «скорее неприемлемым», поскольку видят в этом риск новых нападений со стороны агрессора. Ещё 18% занимают радикальную позицию и требуют продолжения борьбы как минимум до восстановления линий разграничения по состоянию на февраль 2022 года.

Среди сторонников компромиссов и территориальных уступок, которые в целом допускают такой шаг ради мира, взгляды также разделились. 17% согласны на это лишь как на вынужденное «замораживание» линии фронта, но без официального отказа от оккупированных земель. Другие 17% респондентов называют такое условие «вполне приемлемым для максимально быстрого завершения войны».

В то же время лишь 7% видят в этом смысл при условии, что Украина немедленно вступит в НАТО и ЕС. Ещё 9% граждан пока не определились со своей позицией.

Все изменения показателей происходят в пределах статистической погрешности, что свидетельствует об общей консервации и стабильности общественных взглядов относительно оценки приемлемости потери подконтрольных территорий Украины (вывода украинских войск) как условия перемирия ради немедленного прекращения огня.

Когда речь идёт о наиболее реалистичных условиях прекращения огня, украинцы рассматривают несколько различных стратегических подходов. Колебания по сравнению с прошлым месяцем минимальны, что указывает на определённое возвращение настроений от апрельских сдвигов к балансу, который фиксировался ещё в марте.

Наибольшую поддержку по-прежнему удерживает сценарий «Замораживание», который поддерживают 28% опрошенных. Этот вариант прекращения конфликта по фактической линии соприкосновения остаётся лидером, а главными требованиями в его рамках являются отсутствие официального отказа от территорий и чёткие западные гарантии безопасности для Украины.

Дипломатически-территориальный компромисс считают оптимальным сценарием 25,5% граждан. Чуть более четверти опрошенных видят выход в возвращении к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года, при условии, что статус Крыма и ОРДЛО будет решаться позже только дипломатическим путём.

На принципиальной деоккупации продолжает настаивать почти четверть респондентов — 24%. Они занимают бескомпромиссную позицию и требуют полного освобождения всех земель до международно признанных границ 1991 года ещё до начала любых официальных переговоров с агрессором.

Наименьшую поддержку имеет условный «гуманитарный приоритет», который выбрали 14% респондентов. Эта группа готова поддержать прекращение огня на любых условиях ради остановки гибели людей. Не смогли ответить на этот вопрос 8,5% опрошенных.

Аналитики подытоживают, что майская микрокоррекция фактически нивелировала апрельские колебания. Наиболее заметной микротрендой мая стало возвращение показателя «прекращение огня на любых условиях» к исходному уровню – после апрельского роста до 17% в мае он снизился обратно до 14%. В то же время запрос на дипломатический компромисс по границам 23 февраля 2022 года испытал незначительное колебание в сторону роста (с 23% до 25,5%), как и позиция относительно деоккупации границ 1991 года (с 23% до 24%).

Стабильность всех этих колебаний в пределах статистической погрешности свидетельствует о высокой консервативности взглядов украинцев относительно условий завершения горячей фазы войны.

Напомним, по результатам аналогичного опроса в апреле, украинцы разделились во взглядах на возможные условия завершения войны: почти половина опрошенных выступает против любых территориальных уступок, тогда как другие допускают различные компромиссные сценарии – от «замораживания» конфликта по линии фронта до возвращения к границам 2022 года или полной деоккупации 1991 года.

А в мае нашим аналитикам удалось выяснить, что три четверти украинцев в той или иной степени считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет, однако в обществе нет единого мнения о том, где проходит граница этой ответственности – между людьми и государством.

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