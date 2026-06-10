Бытовая коррупция: большинству украинцев навязывали «благотворительные взносы» и платные услуги – опрос

Более половины населения Украины сталкивалось с явлением бытовой коррупции за последний год. И только 28% украинцев и их близких этот негативный опыт обошел стороной.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Анализ ответов опрошенных показал, что в Украине достаточно высокий уровень злоупотреблений служебным положением или проявлений бытовой коррупции. Только менее трети респондентов (28%) отметили, что они или их близкие не сталкивались с такими проявлениями за последний год.

10 июня 2026, 15:01 Каждого третьего украинца возмущает покупка элитной недвижимости топ-чиновниками во время войны 34% украинцев испытывают возмущение из-за новостей о покупке или строительстве элитной недвижимости топ-чиновниками во время войны. Ещё 28% респондентов выражают неверие в возможность преодоления коррупции.

Среди тех, кто имел подобный негативный опыт, самой распространенной практикой оказалось навязывание платных услуг или «благотворительных взносов» в бесплатных по закону сферах – об этом заявили 35% опрошенных.

Вторым по частоте проявлением является искусственное затягивание или усложнение процессов оформления документов и справок с целью заставить «договориться» (24%). Кроме того, почти каждый пятый респондент зафиксировал прямые требования или намеки на взятку (18%) и необходимость привлекать личные связи или кумовство для решения вопросов (18%).

Несколько реже опрошенные сталкивались с принуждением к пользованию услугами конкретных «связанных» фирм-посредников (14%), тогда как 15% с ответом вообще не определились.

Анализ опыта респондентов относительно явления бытовой коррупции в их жизни также выявил и некоторые отличия в разрезе социально-демографических групп.

Гендерные особенности

Мужчины заметно чаще фиксируют прямые или процессуальные нарушения, чем женщины. Они ощутимо чаще сталкивались с искусственным затягиванием процессов (28% против 21% среди женщин) и прямыми требованиями или намеками на взятку (23% против 14%). Кроме того, мужчины чаще привлекали «блат» (22% против 15%) и подвергались принуждению к работе со связанными фирмами (18% против 12%). Соответственно, среди женщин доля тех, кто вообще не сталкивался с коррупцией за последний год, выше (30% против 24% среди мужчин).

Возраст

Что касается возраста, то объектом прямого коррупционного давления становится чаще всего самая молодая категория опрошенных (18-29 лет): 26% из них зафиксировали намеки или требования взятки (против 18% в целом), и именно в этой группе меньше всего тех, кто задекларировал полное отсутствие такого опыта (23% против 28% в целом).

В то же время категория опрошенных в возрасте 55 лет и старше чаще всего сталкивается с завуалированной формой коррупции – навязыванием платных услуг или взносов (39% против 35% в целом), но реже привлекает знакомства (15%).

Среди респондентов в возрасте 45-54 года зафиксирована наибольшая доля тех, кто не сталкивался / не сталкивались близкие с коррупционными проявлениями за последний год (32%).

Региональная специфика

Географическое распределение демонстрирует различную специфику коррупционных проявлений. На Севере аномально распространенной является практика навязывания платных услуг или «благотворительных взносов» – об этом заявили 43% опрошенных (против 35% в целом), тогда как в Киеве этот показатель минимален и составляет 26%. В то же время на Востоке зафиксирован самый высокий уровень отсутствия коррупционного опыта (35% против 28% в целом) и самая низкая упоминаемость навязывания платных услуг (29% против 35% в целом). Западный регион несколько чаще сталкивается с принуждением к использованию конкретных фирм-посредников (18% против 14% в целом), а на Востоке чаще, чем в других макрорегионах, сталкивались с намеками или прямыми требованиями взяток (22% против 18% в целом).

Напомним, накануне «Слово и дело» опубликовало вторую часть опроса на тему «Социальная справедливость, коррупционные триггеры и готовность служить». Там украинцы ответили на вопросы о покупательских привычках и жилищных потребностях.

В частности, мы узнали, что более 60% украинцев начали чаще покупать товары отечественного производства, руководствуясь поддержкой экономики, экономией или ростом качества продукции.

Также стало известно, что только треть ВПЛ в Украине тратит на аренду жилья не более половины заработка. Другие же переселенцы, которые вынуждены снимать жилье, тратят от 50 до более 70 процентов своего дохода.

К тому же, половина населения Украины знает о государственных жилищных программах вроде «єОселя» и «єВідновлення», однако не принимает участия в них из-за отсутствия потребности.

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