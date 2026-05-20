В Конотопе есть погибшая в результате российской атаки, число раненых возросло до 11 человек

В Конотопе после ночной российской атаки под завалами обнаружили тело женщины. Количество пострадавших выросло до 11 человек, продолжается ликвидация последствий удара.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«С ночи в Конотопской общине продолжалась поисково-спасательная операция на месте вражеского удара. К сожалению, уже утром под завалами обнаружили тело 90-летней женщины», – говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что женщине, погибшей в результате российской атаки на Конотоп, было 94 года. Она проживала в том подъезде, куда попал российский БПЛА.

Кроме того, количество пострадавших в результате атаки выросло до 11 человек. Большинство из них – люди пожилого возраста. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку. Ранее сообщалось, что в результате обстрела города пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.

Кроме того, в ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. По меньшей мере два человека погибли и еще шестеро пострадали в результате вражеского удара.

