Россия ночью атаковала Украину баллистикой и более 220 дронами: как сработала ПВО

Российские войска в ночь на 11 июня атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 221 ударным беспилотником различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Белгородской обл., рф, а также 221 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений: Орёл, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 195 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания ракет и 21 ударного БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Напомним, оккупационная армия России в среду, 10 июня, нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате чего повреждён многоквартирный жилой дом и пострадали мирные жители.

В тот же день оккупанты атаковали Сумы «шахедом». Подбитый беспилотник упал на территории городского вокзала.

А утром 10 июня российская оккупационная армия нанесла удар по жилому сектору города Сумы. Пострадали два человека.

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