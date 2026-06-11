Россия ночью атаковала Украину баллистикой и более 220 дронами: как сработала ПВО

Национальная безопасность
Читати українською
В ночь на 11 июня российские войска атаковали Украину двумя ракетами «Искандер-М» и 221 беспилотником различных типов. ПВО уничтожила или подавила 195 целей.
Фото Повітряні Сили

Российские войска в ночь на 11 июня атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 221 ударным беспилотником различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Белгородской обл., рф, а также 221 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений: Орёл, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 195 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания ракет и 21 ударного БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Напомним, оккупационная армия России в среду, 10 июня, нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате чего повреждён многоквартирный жилой дом и пострадали мирные жители.

В тот же день оккупанты атаковали Сумы «шахедом». Подбитый беспилотник упал на территории городского вокзала.

А утром 10 июня российская оккупационная армия нанесла удар по жилому сектору города Сумы. Пострадали два человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Беспилотник Атака БПЛА Война с Россией ПВО Дрон Обстрел Война в Украине Баллистическая ракета Противовоздушная оборона
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

НАТО рассматривает ускоренные закупки дронов из-за угроз на восточном фланге – СМИ
Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива на фоне новых ударов США
Россия ночью атаковала Украину баллистикой и более 220 дронами: как сработала ПВО
Омбудсман получил более 3 тысяч обращений по поводу действий ТЦК с начала года
Правительство потратило 96% резервного фонда за 3 месяца: Счетная палата предупреждает о рисках
Начальник Генштаба объяснил, от чего зависит демобилизация военных в Украине
Президент Финляндии назвал страны, которые должны возглавить переговоры с рф
После налета дронов сообщают о пожаре на одном из ключевых НПЗ в рф
Билл Гейтс рассказал о том, как Эпштейн пытался его шантажировать
Польша и Германия спорят из-за 6,6 млрд евро фонда ЕС для Украины – СМИ
Больше новостей