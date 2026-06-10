Российские войска ударили по гражданским в Сумах: есть пострадавшие

Национальная безопасность
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Под утро 10 июня армия российской федерации атаковала город Сумы. Взрывы прогремели в одном из жилых секторов города, после чего вспыхнул пожар в доме и хозяйственной пристройке. Есть раненые.
ГСЧС Украины

Российская оккупационная армия 10 июня нанесла удар по жилому сектору города Сумы. Спасатели сообщают о как минимум двух раненых.

Об этом стало известно из сообщения ГСЧС Украины в телеграм-канале.

«Сумы. российские войска нанесли удар по жилому сектору, два человека получили ранения», – говорится в публикации ГСЧС.

Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных системБольшинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

По данным спасателей, в результате атаки россиян загорелись частные дома и придомовые хозяйственные постройки. ГСЧСникам не сразу удалось потушить пожар. Из-за повторных атак армии рф работы по ликвидации последствий удара приостанавливались. Была угроза распространения огня. Однако по состоянию на сейчас пожар ликвидирован.

Какие ранения получили пострадавшие, пока не уточняется.

Напомним, также этой ночью российские дроны попали по жилым домам в Одессе. В одном из домов произошел пожар в квартире. По состоянию на утро известно о трех пострадавших в результате атаки рф, среди них двое детей.

Также утром 10 июня вражеские войска в очередной раз обстреляли жилые районы Харькова и Запорожья, нанеся почти два десятка ударов. В результате атаки известно о как минимум шести пострадавших. В Харькове войска рф нанесли удары по двум районам города, а в Запорожье атаковали частный дом.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что россияне в ночь на 10 июня атаковали Украину 207 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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