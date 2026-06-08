Россияне атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, без света более 30 тысяч семей

Российские войска в течение выходных массированно обстреляли четыре энергетических объекта на Днепропетровщине, что привело к значительным повреждениям сетей и перебоям с электроснабжением. В ночь на понедельник, 8 июня, произошла очередная атака.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Как отмечается, энергетики оперативно работали над восстановлением после каждого удара, однако в ночь на 8 июня произошла новая атака, которая снова вызвала масштабные отключения. Без электроэнергии остались 67 населённых пунктов, что затронуло более 30 тысяч семей.

На одном из объектов возник пожар в результате попадания или падения обломков. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

В настоящее время энергетики ожидают разрешения сапёров. После этого начнутся восстановительные работы.

Напомним, в ночь на 8 июня российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру на Одесщине. В результате этого возникли перебои с электроснабжением для более чем тысячи потребителей.

Недавно сообщалось, что в Украине разработали модель энергетической устойчивости, которая состоит из четырёх уровней и должна обеспечить большую автономность и защищённость энергосистемы в условиях кризисов.

Также ранее были озвучены условия, при которых украинцам не придётся сидеть без электричества летом.

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