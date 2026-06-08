Россияне атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, без света более 30 тысяч семей

Общество
Читати українською
Российские войска в течение выходных обстреляли четыре энергетических объекта на Днепропетровщине. А в результате новой ночной атаки 8 июня без электроснабжения остались 67 населённых пунктов и более 30 тысяч семей.
Фото ілюстративне Укренерго

Российские войска в течение выходных массированно обстреляли четыре энергетических объекта на Днепропетровщине, что привело к значительным повреждениям сетей и перебоям с электроснабжением. В ночь на понедельник, 8 июня, произошла очередная атака.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Как отмечается, энергетики оперативно работали над восстановлением после каждого удара, однако в ночь на 8 июня произошла новая атака, которая снова вызвала масштабные отключения. Без электроэнергии остались 67 населённых пунктов, что затронуло более 30 тысяч семей.

На одном из объектов возник пожар в результате попадания или падения обломков. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

В настоящее время энергетики ожидают разрешения сапёров. После этого начнутся восстановительные работы.

Напомним, в ночь на 8 июня российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру на Одесщине. В результате этого возникли перебои с электроснабжением для более чем тысячи потребителей.

Недавно сообщалось, что в Украине разработали модель энергетической устойчивости, которая состоит из четырёх уровней и должна обеспечить большую автономность и защищённость энергосистемы в условиях кризисов.

Также ранее были озвучены условия, при которых украинцам не придётся сидеть без электричества летом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Днепропетровская область Энергетика Атака Война с Россией Отключение электроэнергии Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Каждый второй украинец не проголосует за политика, который не выполнил обещаний – соцопрос
Экс-глава Верховного суда Князев получил пять лет заключения и пошел на сделку
Стало известно, сколько украинцев вообще не слышали о Плане победы и Плане стойкости Зеленского
Суд возобновил слушание дела мобилизованного судьи с Киевщины
Зеленский и МИД поздравили Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении
ЕС может выделить Украине дополнительные 6,6 млрд евро, которые ранее блокировала Венгрия
В Еврокомиссии спрогнозировали, когда завершат работу над 21-м пакетом санкций против рф
Будущее Украины через 10 лет: три четверти граждан считают себя ответственными за судьбу страны
Россияне атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, без света более 30 тысяч семей
Стало известно, сколько украинских предприятий уже присоединилось к частной ПВО
Больше новостей