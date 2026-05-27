Российская федерация сейчас не в состоянии провести «крупную наступательную операцию» против НАТО. Впрочем, у путина готовят провокации и диверсионные акции.

Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает МИД страны в соцсети Х.

Он отметил, что намерения рф нельзя игнорировать, поэтому Альянс должен быть готов к такому развитию событий со стороны Москвы.

Сикорский подчеркнул, что российская федерация представляет для Польши угрозу и к этому следует относиться серьезно.

10 сентября 2025, 16:16

«Сегодня россия не способна провести крупное наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели – у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами», – сказал польский министр.

Глава МИД подчеркнул, что намерения путина серьезнее, чем ожидала Западная Европа, поэтому «никто не будет этого недооценивать».

«Россия способна на диверсионные действия или провокации, не достигающие уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово», – добавил Сикорский.

Напомним, в апреле премьер-мирнистр Польши Дональд Туск уже предупреждал, что российская федерация может атаковать одну из стран НАТО в краткосрочной перспективе.

Также стало известно, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе. А Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой соглашение по действиям в случае массового перемещения населения из-за возможной военной угрозы.

К тому же президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО «показать зубы» в ответ на провокации россии на востоке Альянса. По его словам, реакция союзников должна быть достаточно решительной и потенциально даже асимметричной.

Между тем российский диктатор владимир путин подписал закон, который дает ему право использовать армию для защиты граждан рф за рубежом.

