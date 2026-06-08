Истребители НАТО впервые сбили беспилотник над Латвией

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В воздушном пространстве Латвии истребители НАТО впервые сбили беспилотник. Из-за инцидента объявляли воздушную тревогу и вводили повышенный уровень опасности в нескольких регионах.
Фото ілюстративне Pixabay

В Латвии истребители НАТО впервые сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

Об этом сообщили Национальные вооружённые силы Латвии, передаёт LSM.

Инцидент произошёл утром 8 июня. Как отмечается, дрон залетел в Латвию из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Из-за возможной воздушной угрозы в стране объявляли предупреждение, а в Резекненском и Лудзенском краях ввели оранжевый уровень опасности. Также о риске сообщали в Алуксненском и Балвском краях.

По данным латвийских военных, беспилотник сбили французские истребители союзников по НАТО. В местном самоуправлении подтвердили, что беспилотник упал на территории Резекненского края. Точное место падения будет установлено после обнаружения обломков.

Напомним, утром 23 мая на территорию Латвии залетел беспилотник. Он упал в озеро Дридзис в Краславском крае недалеко от границы с Беларусью и детонировал после контакта с водой.

Также ранее в Латвии подтвердили нарушение воздушного пространства одним дроном. К реагированию привлекались истребители НАТО.

Как известно, в марте Латвия, Эстония и Литва отметили, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО. Также государства подтвердили свою поддержку законного права Украины на самооборону.

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НАТО Беспилотник Латвия Воздушное пространство БПЛА Истребитель Дрон
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