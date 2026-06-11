Министр обороны Румынии призвал Украину интегрировать механизм самоуничтожения в свои дроны

Министр обороны Румынии Совет Мируце на фоне инцидента с дроном в порту Констанцы призвал Украину внедрить в морские беспилотники механизм автоматического самоуничтожения в случае потери контроля.

Заявление политика приводит портал Defense Romania.

7 июня 2026, 16:26 Президент Румынии анонсировал усиление безопасности после инцидента с БПЛА возле Констанцы Румыния усилит меры безопасности после инцидента с морскими дронами вблизи порта Констанца. Страна увеличит количество патрулей и получит новое оборудование.

По словам Мируце, соответствующее решение может быть реализовано на уровне программного обеспечения. Так, дроны должны иметь встроенный алгоритм, который в случае потери связи или сбоя управления не позволит им пересекать определенное расстояние до побережья.

«Если дроны по ошибке достигнут этой линии, они должны принять автономное решение о самоподрыве», – сказал он.

Мируце добавил, что понимает условия войны, но ожидает от Киева полной прозрачности в общих вопросах безопасности.

Напомним, утром 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который слышали далеко за пределами гавани. Причиной стала детонация морского беспилотника.

Впоследствии военно-морские силы ВСУ уточнили, что из-за действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы аппарат во время боевого задания в Черном море потерял управление, что и привело к чрезвычайной ситуации.

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