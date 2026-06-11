Министр обороны Румынии призвал Украину интегрировать механизм самоуничтожения в свои дроны

Национальная безопасность
Читати українською
Министр обороны Румынии Совет Мируце призвал Украину внедрить в морские беспилотники механизм самоуничтожения в случае потери контроля.
Фото: fb.com/Radu Miruta

Министр обороны Румынии Совет Мируце на фоне инцидента с дроном в порту Констанцы призвал Украину внедрить в морские беспилотники механизм автоматического самоуничтожения в случае потери контроля.

Заявление политика приводит портал Defense Romania.

Президент Румынии анонсировал усиление безопасности после инцидента с БПЛА возле КонстанцыРумыния усилит меры безопасности после инцидента с морскими дронами вблизи порта Констанца. Страна увеличит количество патрулей и получит новое оборудование.

По словам Мируце, соответствующее решение может быть реализовано на уровне программного обеспечения. Так, дроны должны иметь встроенный алгоритм, который в случае потери связи или сбоя управления не позволит им пересекать определенное расстояние до побережья.

«Если дроны по ошибке достигнут этой линии, они должны принять автономное решение о самоподрыве», – сказал он.

Мируце добавил, что понимает условия войны, но ожидает от Киева полной прозрачности в общих вопросах безопасности.

Напомним, утром 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который слышали далеко за пределами гавани. Причиной стала детонация морского беспилотника.

Впоследствии военно-морские силы ВСУ уточнили, что из-за действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы аппарат во время боевого задания в Черном море потерял управление, что и привело к чрезвычайной ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
В Румынии Черное море Вторжение России Дрон Война в Украине Морские дроны Sea Baby
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Министр обороны Румынии призвал Украину интегрировать механизм самоуничтожения в свои дроны
Войска рф массированно обстреляли Днепропетровщину, более 10 раненых
Командующий СБС раскрыл стоимость ликвидации одного российского оккупанта
«Укрзализныця» анонсировала запуск регулярных скоростных рейсов в Одессу
Пентагон частично эвакуировали из-за «инцидента с опасными материалами» – CNN
Сообщника брата экс-главы ОАСК признали виновным, но освободили от наказания
В Запорожье мужчина напал с ножом на полицейских, раненых госпитализировали
инфографикаЧемпионат мира по футболу-2026: главные факты, нововведения и фавориты
НБУ установил курс валют на 12 июня: сколько будут стоить доллар и евро
ВАКС применил меру пресечения к депутату Полтавского горсовета
Больше новостей