Премьер Словакии заявил об опасности эскалации после взрыва дрона в порту Румынии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инциденты с попаданием беспилотников на территорию стран Европейского Союза могут привести к масштабной эскалации и даже стать предпосылкой глобального конфликта. На этом фоне он в очередной раз призвал к прямому диалогу с российским диктатором владимиром путиным.

Соответствующее заявление Фицо сделал во время саммита в Черногории, комментируя взрыв беспилотника на территории Румынии, цитирует чиновника словацкое информагентство tasr.

5 июня 2026, 15:42 Взрыв в порту Румынии: ВМС Украины сделали официальное заявление Один из украинских морских дронов, выполняя задачи в Черном море, потерял управление и попал в порт Румынии. В ВМС сообщили, что ЧП произошло из-за работы средств РЭБ оккупантов.

По словам словацкого премьера, он выражает солидарность с Румынией, однако на данный момент не имеет достаточно информации об обстоятельствах инцидента. Политик предположил, что речь идет об очередном случае попадания дрона на территорию страны-члена ЕС, независимо от того, было это намеренно или случайно.

«Я никого не обвиняю, но это очень опасно», – сказал Фицо.

Глава словацкого правительства убежден, что подобные случаи могут иметь серьезные последствия для безопасности Европы, если не будет политического диалога между сторонами конфликта.

По его словам, переговорный процесс с россией должны инициировать европейские лидеры или представители влиятельных государств.

«Мне все равно, будет ли это делегация лидеров Европейского Союза, или канцлер либо президент мощной страны, но мы должны начать разговор», – заявил премьер Словакии.

Фицо также выразил мнение, что серия подобных инцидентов может спровоцировать неконтролируемую эскалацию.

«Потому что если случится еще пять или шесть таких инцидентов, мы вдруг окажемся в состоянии мировой войны», – считает Фицо.

Напомним, утром 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который слышали далеко за пределами гавани. СМИ сразу предположили, что причиной стала детонация морского беспилотника.

Впоследствии президент страны Никушор Дан подтвердил, что инцидент является прямым следствием российской агрессии против Украины. Он отметил, что обошлось без пострадавших, а на месте происшествия уже работают специалисты, расследующие обстоятельства после проведенной эвакуации.

Впоследствии военно-морские силы ВСУ позже уточнили, что у румынского побережья оказался украинский морской дрон. Из-за действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) аппарат во время боевого задания в Черном море потерял управление, что и привело к чрезвычайной ситуации.

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