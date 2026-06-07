Президент Румынии анонсировал усиление безопасности после инцидента с БПЛА возле Констанцы

Президент Румынии Никушор Дан подвел итоги специального совещания, посвященного инциденту со взрывом морских дронов в районе порта Порт Констанца и вблизи черноморского побережья страны.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X.

29 мая 2026, 09:04 В НАТО отреагировали на падение российского дрона на дом в Румынии В НАТО осудили инцидент с падением российского беспилотника на жилой дом в Румынии во время и заявили об усилении обороны союзников.

По словам Дана, в ходе встречи были проанализированы обстоятельства происшествия и определены дополнительные меры для усиления безопасности румынского побережья.

«В течение этого лета Министерство обороны, Министерство внутренних дел и пограничная полиция увеличат количество экипажей, выполняющих миссии по обнаружению потенциальных угроз. Также страна в ближайшее время получит новое оборудование, а 10 июня по просьбе Румынии в НАТО состоится специальная сессия, посвященная Черному морю», – отметил президент.

Он также сообщил, что окончательные результаты расследования инцидента в Констанце должны быть готовы в ближайшие дни.

Комментируя обстоятельства происшествия, Дан заявил, что взорвался украинский морской дрон, который входил в группу из четырех беспилотников, потерявших управление.

По его словам, между Бухарестом и Киевом продолжается постоянная коммуникация по этому вопросу. Кроме того, стороны уже работают над механизмом взаимодействия, который позволит оперативнее реагировать на подобные ситуации в будущем.

Однако президент Румынии подчеркнул, что первопричиной таких инцидентов остается российская агрессия против Украины. В то же время он подчеркнул необходимость адаптации к новым вызовам, возникшим из-за активного использования беспилотных технологий во время войны.

«Румыния продолжает модернизацию своих возможностей, в частности в военно-морской сфере. Уже в следующем месяце мы получим новое оборудование, а румынские ВМС принимают участие в учениях НАТО, посвященных противодействию таким угрозам», – заявил Дан.

Напомним, утром 5 июня вблизи румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, который слышали далеко за пределами гавани. Причиной стала детонация морского беспилотника.

Впоследствии военно-морские силы ВСУ уточнили, что из-за действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы аппарат во время боевого задания в Черном море потерял управление, что и привело к чрезвычайной ситуации.

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