Командующий СБС раскрыл стоимость ликвидации одного российского оккупанта

Национальная безопасность
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Ликвидация одного военнослужащего российской армии обходится Силам беспилотных систем примерно в 918 долларов, рассказал Бровди.
Фото: instagram.com/victormykita

Ликвидация одного военнослужащего российской оккупационной армии обходится Силам беспилотных систем ВСУ примерно в 918 долларов.

Об этом рассказал командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди в интервью Reuters.

Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных системБольшинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

По его словам, за первые пять месяцев 2026 года подразделения под его командованием уничтожили более 50 900 российских военных и поразили более 176 500 целей.

Бровди отметил, что СБС, составляющие около 2,5% всего состава Вооруженных сил Украины, в целом обеспечили примерно треть потерь российской армии за последние 12 месяцев. В планах – увеличить долю Сил беспилотных систем до 5%.

«Расширяя использование беспилотных летательных аппаратов – не только в составе беспилотных подразделений, но и во всей армии в целом – мы значительно увеличиваем количество уничтоженных целей», – добавил он.

Напомним, накануне президент Зеленский подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем. Теперь праздник будет отмечаться ежегодно 11 июня. Он также рассказал, что СБС за первый год своего существования нанесли россии потери почти на 40 млрд долларов.

А Бровди накануне заявил, что в рамках кампании ударов БПЛА Украина планирует изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации уже в течение месяца.

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