«Шатались нелегально»: бойцы СБС поразили 5 судов рф в оккупированных украинских портах

Бойцы Отдельного Центра Сил беспилотных систем в ночь на 5 июня поразили пять судов российской федерации в портах временно оккупированных Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах ВОТ.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди в Телеграм-канале.

«Птицы СБС поразили пять нелегально шатающихся судов в течение ночи 5 июня в портах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах ВОТ. Птицы 1 ОЦ СБС вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы», – написал он.

30 мая 2026, 19:50 СБС поразили позиции бригады армии рф, совершавшей преступления в Буче Бойцы СБС нанесли удар по позициям 64-й бригады оккупантов, совершавшей преступления против мирных жителей во время оккупации Бучи в 2022 году.

Бровди подчеркнул, что российские суда не спасает ни то, что оккупанты закрашивают названия сухогрузов и танкеров, ни то, что они выключают радары для тихой кражи украинского зерна. Руководитель СБС считает, что контрабандную логистику оккупантов следует остановить.

По данным СБС, цели, которые поразили ВСУ, оккупанты также использовали для транспортировки военных грузов и горюче-смазочных материалов, предназначавшихся военным рф.

По уточненным данным среди пораженных целей:

грузовое судно в районе г. Бердянск, Запорожская область;

два грузовых судна в районе н. п. Ялта, Донецкая область;

два грузовых судна в районе г. Мариуполь, Донецкая область.

Напомним, 4 июня Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили сразу два российских локомотива на территории оккупированного Крыма.

Накануне в СБС заявили о поражении пограничного корабля рф в Крыму и ряда военных и логистических объектов на временно оккупированных территориях Украины.

А в конце мая дроны Сил беспилотных систем поразили танкер теневого флота и нефтебазу в российском Таганроге, а также морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

К тому же бойцы Сил беспилотных систем раскрыли подробности операции по поражению корвета «Бойкий» Балтийского флота ВМФ рф в порту Кронштадт в Санкт-Петербурге и показали первые кадры атаки.

Также мы сообщали, что в Украине хотят ввести новый военный праздник. В этот день планируют поздравлять операторов Сил беспилотных систем.

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