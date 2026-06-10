Зеленский подписал указ о введении нового праздника, посвященного военным

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении нового профессионального праздника в Вооруженных силах Украины – Дня Сил беспилотных систем.
Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.
Теперь День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины будет отмечаться ежегодно 11 июня.
Зеленский отметил, что решение об установлении праздника было принято с учетом роли подразделений беспилотных систем в защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также для формирования новых военных традиций в современных условиях войны.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, что Силы беспилотных систем как отдельный род войск в составе ВСУ появились еще в 2024 году, однако запуск отдельной группировки СБС состоялся только год назад – 11 июня 2025 года.
По случаю приближающегося Дня СБС «Слово и дело» подготовило инфографику с результатами годовой работы самого инновационного рода войск ВСУ.
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