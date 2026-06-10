Зеленский подписал указ о введении нового праздника, посвященного военным

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении нового профессионального праздника в Вооруженных силах Украины – Дня Сил беспилотных систем.

Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.

28 ноября 2023, 09:10 Календарь праздников и памятных дней, посвященных украинским защитникам Календарь военных праздников в Украине и памятных дней, посвященных украинским защитникам – на инфографике.

Теперь День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины будет отмечаться ежегодно 11 июня.

Зеленский отметил, что решение об установлении праздника было принято с учетом роли подразделений беспилотных систем в защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также для формирования новых военных традиций в современных условиях войны.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что Силы беспилотных систем как отдельный род войск в составе ВСУ появились еще в 2024 году, однако запуск отдельной группировки СБС состоялся только год назад – 11 июня 2025 года.

По случаю приближающегося Дня СБС «Слово и дело» подготовило инфографику с результатами годовой работы самого инновационного рода войск ВСУ.

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