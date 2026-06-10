За год Силы беспилотных систем нанесли россии убытки на 40 млрд долларов – Зеленский

Силы беспилотных систем ВСУ за первый год своего существования нанесли россии потери почти на 40 млрд долларов США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отмечая результаты работы нового рода войск.

9 июня 2026, 12:38 Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных систем Большинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

По словам главы государства, одним из ключевых достижений СБС стало расширение возможностей для ударов по военной логистике противника.

«Только за год после создания группировки СБС уже поражены российские цели разного уровня почти на 40 миллиардов долларов. Самое важное, что это разные типы поражений, и каждое придает нам возможность беречь жизнь. СБС Вооруженных Сил – реальный образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки – российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина и дальше будет наращивать способности СБС и усиливать подразделения беспилотных систем.

Напомним, накануне президент Зеленский подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем. Праздник будет отмечаться ежегодно 11 июня.

По случаю приближающегося Дня СБС «Слово и дело» подготовило инфографику с результатами годовой работы самого инновационного рода войск ВСУ.

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