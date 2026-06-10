Украина разработала дешевую альтернативу ракетам Patriot и провела испытания

Украинская оборонная компания Fire Point провела первое испытание нового зенитного перехватчика FP-7.x, который рассматривается как значительно более дешёвая альтернатива американским ракетам Patriot.

Об этом в интервью Financial Times сообщил сооснователь Денис Штильерман.

24 апреля 2026, 17:23 «Фламинго», «Пекло», «Нептун» и другие: кто производит украинские дальнобойные ракеты На инфографике – разработчики ракет Фламинго, Длинный Нептун, Пекло, Паляниця, Нептун, Сапсан, Рута, Трембита.

По данным компании, первый испытательный полёт состоялся на прошлой неделе и был успешным. FP-7.x создаётся для перехвата российских баллистических ракет и беспилотников на высоте до примерно 25 км, что соответствует параметрам системы Patriot.

В Fire Point заявляют, что ключевое преимущество новой разработки – существенно более низкая стоимость. Один перехватчик оценивается примерно в 700 тыс. долларов, тогда как ракета PAC-3 для системы Patriot стоит около 3,8 млн долларов. Такая разница, по замыслу разработчиков, должна позволить значительно масштабировать производство и создавать большие запасы для ежедневного использования в условиях интенсивных атак.

Компания планирует начать серийное производство уже в августе, однако полная готовность системы ожидается ориентировочно к 2027 году. В то же время критически важным этапом остаётся интеграция инфракрасной головки самонаведения, которую планируют получить от немецкого производителя Diehl Defence.

Помимо самого перехватчика, разрабатывается и комплексная система противовоздушной обороны под названием Freyja. Она должна включать радары, системы обнаружения, сопровождения целей и командно-контрольные элементы. Для этого Украина ведёт переговоры с рядом европейских оборонных компаний, среди которых Hensoldt, Thales, Leonardo и Kongsberg.

В то же время представители отрасли отмечают, что создание эффективных ракет-перехватчиков является сложным процессом, особенно из-за необходимости постоянных испытаний в реальных условиях. В случае Украины такой «лабораторией» фактически стала война, что одновременно ускоряет разработки и повышает требования к их эффективности.

Эксперты при этом подчёркивают, что новая система вряд ли сможет полностью заменить Patriot, однако может стать важным дополнением к многоуровневой системе ПВО Украины вместе с советскими комплексами, американскими Hawk и немецкими IRIS-T.

Напомним, недавно компания Fire Point провела испытания элементов будущей противобаллистической системы ПВО Freya.

Как известно, ещё в конце мая сооснователь и CEO Fire Point Денис Штильерман сообщил о работе над созданием новой системы противовоздушной обороны Freya, которая позиционируется как более дешёвый аналог американского комплекса Patriot.

А на инфографике «Слово и дело» – всё, что известно о новой украинской стратегической крылатой ракете Фламинго, разработанной этой компанией.

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