ВАКС будет заочно судить экс-главу Госгеокадастра по делу Сольского

Высший антикоррупционный суд принял решение заочно судить бывшего главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Александр Колотилина. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в причастности к делу бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

Такое решение 2 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство прокурора САП об осуществлении специального судебного производства – удовлетворить. Осуществлять специальное судебное производство по уголовному производству в отношении (Колотилина – ред.) обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд заочно арестовал Колотилина.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении министру агрополитики Николаю Сольскому, его заместителю и другим фигурантам. По версии следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.