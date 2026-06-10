В НАБУ передали взяточное дело чиновника «Укрзализныци»

В Национальное антикоррупционное бюро передали уголовное производство по подозрению заместителя директора департамента по вопросам экологической безопасности департамента безопасности движения, охраны труда и экологической безопасности АО «Укрзализныця» Алексея Обризана в получении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда от 1 июня, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Национальная полиция и Государственное бюро расследований разоблачили замдиректора департамента АО «Укрзализныця» на получении 100 тысяч долларов взятки. По данным следствия, предприятие в сфере добычи недр для дальнейшего расширения границ карьера обратилось в УЗ по поводу демонтажа и составления документов по резервному объездному пути. Однако подозреваемый пособие оценил в 100 тыс. дол.

Позже Печерский районный суд Киева взял под стражу Обризана и определил ему альтернативой залог в 4,36 млн. грн. Эти средства внесли и подозреваемый обязан: воздерживаться от общения с представителем ООО «Шепетовский грандкарьер «Пронекс»; сдать на хранение загранпаспорта; прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы.

В дальнейшем дело передали в НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Поэтому прокурор САП просил продлить действие обязанностей, возложенных на Обризана, еще на два месяца.

«Продлить на один месяц срок действия обязанностей, возложенных на (Обризана – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генпрокурора разоблачили масштабную коррупционную схему в АО «Укргаздобыча», через которую государству был причинён ущерб более 295 млн грн.

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