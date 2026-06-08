ВАКС начнет сначала рассмотрение иска к эксначальнику Кременчугского РТЦК

Высший антикоррупционный суд вернул на стадию подготовительного производства рассмотрение иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему начальнику Кременчугского РТЦК и СП Мирославу Волкову о конфискации активов.

Такое решение 1 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск к экс-руководителю Кременчугского РТЦК Мирославу Волкову. По данным прокуратуры, в период 2022–2024 годов он получил необоснованные активы. Речь идет о: квартире в клубном доме в городе Кременчуге; автомобиль Toyota Land Cruiser Prado; стоимость автомобиля Toyota Rav-4 и доход от его отчуждения, а также часть наличных накоплений.

«Удовлетворить ходатайство представителя ответчика о возвращении на стадию подготовительного производства. Вернуться на стадию подготовительного производства по делу по исковому заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры в (Волкова Мирослава Геннадьевича, Захлюпенко Сергея Георгиевича, Железняк Светланы Александровны – ред.) о признании необоснованными активов и взыскании их стоимости в доход государства», – говорится в решении.

Ранее суд наложил арест на имущество начальника ГУ ГНС Полтавщины Сергей Левченко и его супруги Ирины Нетесы. Речь идет о квартире в Ужгороде площадью 71,6 кв. м и автомобиль LEXUS NX 200 2019 г.в. Жена Левченко занимает должность главного специалиста Управления Государственной казначейской службы в Кременчуге Полтавской области. По мнению прокурора, квартира и автомобиль приобретены по цене, значительно ниже минимальной рыночной стоимости аналогичных объектов по состоянию на дату их приобретения в 2024 году. Стоимость квартиры предварительно может составлять 3,68 млн грн (в декларации указано 576 тысяч грн), а автомобили – 1,14 млн грн.

Напомним, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-депутата из Николаевской области Петра Кугляра. Речь идет о: автомобиль RENAULT DUSTER, приобретенный более чем за 1 млн грн и оформленный на экс-депутата; квартиру в г. Стрый на Львовщине стоимостью 4,4 млн грн, оформленную на жену. Анализ доходов и расходов политика и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.

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