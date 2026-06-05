ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы экс-директора КП «Полтаватопливо» Горященко

Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему руководителю коммунального предприятия «Полтаватопливо» Николаю Горященко. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в Телеграм-канале 5 июня.

Бывшего директора предприятия в Полтавской области признали виновным в злоупотреблениях, которые нанесли ущерб общине в размере 12,7 миллиона гривен.

«5 июня 2026 года судья ВАКС огласил приговор бывшему и.о. директора коммунального предприятия «Полтаватопливо». Он уличен в злоупотреблении служебным положением, что привело к нанесению территориальной общине 12,7 млн грн убытков», – говорится в сообщении САП.

Таким образом, суд признал экс-чиновника виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

19 мая 2026, 15:13 Коррупция в Верховном Суде: САП и НАБУ сообщили о подозрениях 4 судьям НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу о масштабной коррупции в Верховном Суде с участием бывшего председателя Верховного Суда.

«Осужденный лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, сроком на 1 год со штрафом 8 500 гривен», – сообщает САП.

Этот приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Как известно, в рамках досудебного расследования установлено, что исполняющий обязанности директора ПОКПКП «Полтаватопливо», действуя без разрешения Полтавского областного совета, в нарушение устава предприятия, в июне 2020 года заключил с частным обществом договор о предоставлении возвратной финансовой помощи на сумму 1,890 млн грн сроком на один месяц, осознавая, что коммунальное предприятие не сможет вернуть указанные средства.

Впоследствии и.о. директора коммунального предприятия подписал «мировое соглашение», согласно условиям которого ПОКПКП «Полтаватопливо» обязуется до 01.10.2020 погасить свою задолженность или передать в собственность частного общества недвижимое имущество соответствующей стоимости, находящееся в управлении предприятия.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, исполняющий обязанности директора передал в частную собственность 6 производственных зданий с хозяйственными постройками и сооружениями, расположенными в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, а также в трех населенных пунктах в Козельщинском, Машевском и Решетиловском районах, общей стоимостью 1 794 874 грн.

Однако выводами комплексной судебной оценочно-строительной и экономической экспертиз установлено, что рыночная стоимость этого имущества достигает 14 526 029 грн.

Напомним, рассмотрение дела относительно преступления экс-директора КП «Полтаватопливо» суд начал еще в феврале прошлого года.

Подозрение экс-директору КП «Полтаватопливо» НАБУ и САП сообщили еще 29 мая 2024 года. Горященко без разрешения Полтавского областного совета и с нарушением устава предприятия в июне 2020 года заключил с частным обществом договор о предоставлении возвратной финансовой помощи на сумму 1,89 млн грн сроком на один месяц, осознавая, что коммунальное предприятие не сможет вернуть указанные средства.

Также мы сообщали, что ВАКС вынес наказание в виде 7 лет лишения свободы бывшему директору государственного предприятия «Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения» и его сообщникам за растрату средств в особо крупных размерах.

Кроме этого, Антикоррупционный суд снова продлил обязанности нардепу Скороход.

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