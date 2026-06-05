Избиение ветерана войны в Киеве: военному ТЦК и члену ДФТО сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему военнослужащему ТЦК и СП и 38-летнему члену добровольческого формирования территориальной громады по делу об избиении ветерана в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщили полиции.

По данным следствия, инцидент произошёл 21 мая на улице Стеценко во время работы группы оповещения Шевченковского районного ТЦК и СП, которая осуществляла проверку военно-учётных документов граждан.

Как известно, во время проверки между представителями группы оповещения и водителем остановленного автомобиля возник конфликт относительно прохождения военной службы. В ходе стычки один из военнослужащих нанёс мужчине несколько ударов руками по телу, а член ДФТГ применил против него слезоточивый газ.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил лёгкие телесные повреждения в виде синяков.

Дознаватели полиции Шевченковского управления под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему военнослужащему ТЦК и СП и 38-летнему члену ДФТГ по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное лёгкое телесное повреждение).

Напомним, 23 мая в Киеве произошел конфликт с участием военнослужащего Шевченковского территориального центра комплектования, в результате которого пострадал ветеран боевых действий Артём Мороз.

Как известно, ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов комментировал случаи злоупотреблений, зафиксированных со стороны отдельных работников Территориальных центров комплектования. Он пообещал бороться всеми возможными способами с «эксцессами» со стороны военных ТЦК, которые фиксировались на видео, в частности с случаями жестокого обращения с мобилизованными. Однако смягчение мобилизации Буданов исключил.

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