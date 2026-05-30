На Харьковщине объявили подозрение четверым мужчинам за нападение на военных ТЦК

В Харьковской области правоохранители объявили подозрение четверым местным жителям, которые подозреваются в нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате инцидента представители ТЦК получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Известно, что происшествие случилось 26 мая в поселке Сахновщина. Туда военнослужащие районного ТЦК прибыли для выполнения служебных обязанностей, однако между ними и группой местных жителей возник конфликт.

По данным следствия, словесная перепалка быстро переросла в драку. Во время инцидента мужчины угрожали военным и применили физическую силу. Предварительно установлено, что один из участников конфликта использовал металлическую телескопическую дубинку, которой повредил служебный автомобиль и нанес удары пострадавшим.

Кроме того, во время стычки было использовано вещество слезоточивого и раздражающего действия.

Правоохранители оперативно установили всех участников инцидента и задержали их. На данный момент четверым мужчинам сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушений.

В частности, 36-летнему и 29-скому фигурантам инкриминируют хулиганство и угрозу или насилие в отношении должностного лица. 34-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении насилия в отношении должностного лица. Еще одному 29-летнему участнику дела инкриминируют хулиганство с применением оружия и насилие в отношении военнослужащих.

В полиции отметили, что санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание, в частности в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

Отметим, что в Украине регулярно случаются конфликты между гражданами и военными ТЦК. В частности, 5 мая в Днепре военнообязанный открыл огонь по работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки. А 10 мая в Подольском районе Одесской области мужчина напал с ножом на военнослужащих группы оповещения.

