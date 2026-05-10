В Одесской области мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК

В Подольском районе Одесской области мужчина напал с ножом на военнослужащих группы оповещения ТЦК. В результате атаки двое военных получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП на странице в Facebook.

Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Савранской общины. Совместная группа оповещения ТЦК и полицейские остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

После этого мужчину сопровождали в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов. В этот момент, по данным ТЦК, он совершил нападение на военнослужащих, использовав холодное оружие.

В результате нападения двое военных получили многочисленные ножевые ранения. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

В Одесском областном ТЦК подчеркнули, что расценивают инцидент как целенаправленное покушение на убийство военнослужащих, выполнявших служебные обязанности. Правоохранители уже начали неотложные следственные действия.

Напомним, 4 мая в Днепре военнообязанный открыл огонь по сотрудникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки во время работы группы оповещения.

В то время как во Львове мужчина с ножом напал на прохожих после того, как увидел военных ТЦК. Он распылил слезоточивый газ, схватил 13-летнюю девочку и приставил ей нож к шее. Правоохранители и военные смогли быстро обезвредить нападавшего и освободить ребенка.

