В Офисе военного омбудсмена назвали количество жалоб о нарушении прав за четыре месяца

В течение первых четырех месяцев работы Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч жалоб о нарушениях прав военнослужащих.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью «Суспільне».

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

Как отмечается, по состоянию на 1 июня представители Офиса военного омбудсмена получили 7981 жалобу.

«27 января мы объявили о старте работы и начали официально принимать жалобы и обрабатывать их. И вот с тех пор почти восемь тысяч жалоб поступило», – заявляет Решетилова.

Согласно ее словам, проверка по конкретной жалобе заканчивается заключением, которое направляется ответственному должностному лицу в органах военного управления или командиру высшего уровня.

«Если мы проводим проверку относительно нарушения прав военнослужащих командиром бригады, выводы направляем командиру корпуса с требованием устранить нарушения и принять меры для того, чтобы эти нарушения не повторялись», – объяснила она.

Омбудсмен рассказала, что сейчас Офис уже направил более 20 требований в несколько воинских частей и командирам. Однако, по ее словам, ведомству «пока не хватает инструментария» для привлечения их к ответственности за невыполнение требований военного омбудсмена.

«Для этого в парламенте сейчас лежит еще один законопроект, который даст нам возможность составлять протоколы и обращаться в административный суд. Но пока мы видим, что командиры готовы взаимодействовать и злостного невыполнения наших требований мы пока не заметили», – сказала Решетилова.

Она уточнила, что среди основных жалоб военнослужащих: медицинские вопросы, в частности ненаправление на ВВК или лечение, и выплаты. В частности, около 3% жалоб касаются применения физического насилия или угроз насилием, а также психологического насилия.

Как известно, в апреле сообщалось, что в течение первого квартала 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило 1657 обращений относительно возможных нарушений со стороны ТЦК и СП.

Напомним, недавно нескольким представителям Ужгородского районного ТЦК и СП сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, в частности, избиении и незаконном лишении свободы.

Ранее сообщалось, что в Украине рассматривают реформирование системы территориальных центров комплектования с распределением их функций. Вместо ТЦК могут появиться отдельные «Офис призыва» или «Офис комплектования».

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