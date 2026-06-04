Скандал в Ужгородском ТЦК: чиновникам объявили подозрения в незаконном удержании людей и избиении

Национальная безопасность
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Нескольким работникам Ужгородского РТЦК и СП, включая и.о. начальника, объявили подозрения по делу о нарушении прав человека, незаконном содержании и пытках.
t.me/dmytro_lubinetzs

Нескольким представителям Ужгородского районного ТЦК и СП сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, в частности, избиении и незаконном лишении свободы.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Офис омбудсмена рассказал, сколько жалоб на ТЦК получил за первые три месяца 2026 годаКоличество жалоб на ТЦК продолжает расти. Украинцы сообщают о нарушениях во время мобилизации и прохождения ВВК.

По его словам, во время мониторингового визита в Ужгородский ТЦК были зафиксированы серьезные нарушения прав человека.

«В Ужгородском РТЦК и СП привязывали людей наручниками к лестнице – нескольким работникам сообщены подозрения. Во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП были зафиксированы серьезные нарушения прав человека. Об этом шла речь в предыдущих публикациях», – написал Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что соответствующие материалы передали правоохранителям, и на данный момент уже есть первые официальные процессуальные решения.

Как отмечается, сегодня, 4 июня, временно исполняющему обязанности начальника Ужгородского РТЦК и СП, а также начальнику группы воинского учета сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в отношении военнообязанных и незаконном лишении свободы.

В то же время, отдельно инструктору ТЦК сообщили о подозрении в пытках военнообязанного.

«Речь идет о незаконном удержании людей и применении физического насилия. Все фигуранты задержаны, решается вопрос о мерах пресечения», – написал омбудсмен в соцсетях.

Также сообщается, что по инициативе представителя омбудсмена Андрея Крюкова была начата проверка в отношении должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП – тех, кто мог знать об этих преступлениях, но не остановил нарушения.

Лубинец отмечает, что отдельно поставлен вопрос относительно действий комиссии оперативного командования «Запад», которая не отразила очевидные нарушения в ходе служебного расследования.

«Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех – независимо от должности, звания или статуса! РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права», – подчеркнул Лубинец.

В то же время в ГБР уточнили, что следователи установили факт жестокого обращения с одним из мужчин в помещении ТЦК.

«По данным исследования, дежурный временного мобилизационного пункта, пытаясь заставить его оставаться на территории объекта, приковал потерпевшего наручниками к металлической лестнице и оставил в таком состоянии на всю ночь», – пишет пресс-служба Бюро.

Отмечается, что прокуроры подали ходатайство в суд о содержании подозреваемых под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений, других возможных потерпевших и лиц, причастных к их совершению.

Напомним, по словам Лубинца, суд признал работника ТЦК виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Украины.

Ранее он сообщал, что помещения Ужгородского ТЦК фактически превратились в места несвободы без каких-либо юридических оснований.

Также Лубинец подчеркивал, что ТЦК и СП все чаще превращаются в «места несвободы граждан».

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