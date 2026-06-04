Скандал в Ужгородском ТЦК: чиновникам объявили подозрения в незаконном удержании людей и избиении

Нескольким представителям Ужгородского районного ТЦК и СП сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, в частности, избиении и незаконном лишении свободы.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

12 апреля 2026, 14:00 Офис омбудсмена рассказал, сколько жалоб на ТЦК получил за первые три месяца 2026 года Количество жалоб на ТЦК продолжает расти. Украинцы сообщают о нарушениях во время мобилизации и прохождения ВВК.

По его словам, во время мониторингового визита в Ужгородский ТЦК были зафиксированы серьезные нарушения прав человека.

«В Ужгородском РТЦК и СП привязывали людей наручниками к лестнице – нескольким работникам сообщены подозрения. Во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП были зафиксированы серьезные нарушения прав человека. Об этом шла речь в предыдущих публикациях», – написал Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что соответствующие материалы передали правоохранителям, и на данный момент уже есть первые официальные процессуальные решения.

Как отмечается, сегодня, 4 июня, временно исполняющему обязанности начальника Ужгородского РТЦК и СП, а также начальнику группы воинского учета сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в отношении военнообязанных и незаконном лишении свободы.

В то же время, отдельно инструктору ТЦК сообщили о подозрении в пытках военнообязанного.

«Речь идет о незаконном удержании людей и применении физического насилия. Все фигуранты задержаны, решается вопрос о мерах пресечения», – написал омбудсмен в соцсетях.

Также сообщается, что по инициативе представителя омбудсмена Андрея Крюкова была начата проверка в отношении должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП – тех, кто мог знать об этих преступлениях, но не остановил нарушения.

Лубинец отмечает, что отдельно поставлен вопрос относительно действий комиссии оперативного командования «Запад», которая не отразила очевидные нарушения в ходе служебного расследования.

«Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех – независимо от должности, звания или статуса! РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права», – подчеркнул Лубинец.

В то же время в ГБР уточнили, что следователи установили факт жестокого обращения с одним из мужчин в помещении ТЦК.

«По данным исследования, дежурный временного мобилизационного пункта, пытаясь заставить его оставаться на территории объекта, приковал потерпевшего наручниками к металлической лестнице и оставил в таком состоянии на всю ночь», – пишет пресс-служба Бюро.

Отмечается, что прокуроры подали ходатайство в суд о содержании подозреваемых под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений, других возможных потерпевших и лиц, причастных к их совершению.

Напомним, по словам Лубинца, суд признал работника ТЦК виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Украины.

Ранее он сообщал, что помещения Ужгородского ТЦК фактически превратились в места несвободы без каких-либо юридических оснований.

Также Лубинец подчеркивал, что ТЦК и СП все чаще превращаются в «места несвободы граждан».

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