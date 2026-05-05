В Днепре мужчина стрелял в работников ТЦК, есть раненые

Общество
Читати українською
В городе Днепр мужчина призывного возраста напал на работников ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей. Военнообязанный открыл стрельбу по работникам и ранил их.
Фото иллюстративное/Национальная полиция Украины

В Днепре военнообязанный открыл огонь по работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время работы группы оповещения.

Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП в соцсети Facebook.

По данным пресс-службы органа, чрезвычайное происшествие случилось 4 мая, когда военные проводили работу по оповещению населения.

«Во время работы группы оповещения в городе Днепре военнообязанный гражданин произвел несколько выстрелов в военнослужащих. В результате этого пострадали трое военнослужащих группы оповещения», – говорится в сообщении.

Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войныПравоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

Как сообщили в областном ТЦК, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу правоохранительных органов, нарушителя задержали и доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

«Полная информация об инциденте будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств. Просим не распространять непроверенную информацию и дождаться результатов расследования», – добавили в ТЦК и СП Днепропетровщины.

Напомним, в конце апреля в Белой Церкви мужчина бросил гранату на территорию ТЦК. Боеприпас сдетонировал, однако никто не пострадал.

Также 29 апреля в Ровенской области мужчина из автомата открыл огонь по военным и полицейскому во время проверки документов, в результате чего были ранены два человека.

А неделей ранее стало известно, что в Черновицкой области мобилизованный мужчина ударил ножом в шею двух военнослужащих ТЦК и СП.

Кроме этого стало известно, что в Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека – двое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и один гражданский.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Полиция Днепр Нападение Военные Военнообязанные ТЦК
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаСколько людей получили инвалидность в ходе полномасштабной войны
Оккупанты ударили по детскому саду в центре Сум, есть раненые
САП обжаловала оправдательный приговор судье Хозсуда Харьковщины
Россия ударила по Харькову и Сумщине: есть погибшая и раненые
Трамп раскритиковал Папу Римского после его заявлений о войне в Иране
К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии
ВАКС рассмотрит иск к начальнику отделения полиции в Одесской области
Рубио объяснил, почему США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана
Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины: в МИД отреагировали
Руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников
Больше новостей