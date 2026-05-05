В Днепре мужчина стрелял в работников ТЦК, есть раненые

В Днепре военнообязанный открыл огонь по работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время работы группы оповещения.

Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП в соцсети Facebook.

По данным пресс-службы органа, чрезвычайное происшествие случилось 4 мая, когда военные проводили работу по оповещению населения.

«Во время работы группы оповещения в городе Днепре военнообязанный гражданин произвел несколько выстрелов в военнослужащих. В результате этого пострадали трое военнослужащих группы оповещения», – говорится в сообщении.

6 февраля 2026, 14:19 Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войны Правоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

Как сообщили в областном ТЦК, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу правоохранительных органов, нарушителя задержали и доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

«Полная информация об инциденте будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств. Просим не распространять непроверенную информацию и дождаться результатов расследования», – добавили в ТЦК и СП Днепропетровщины.

Напомним, в конце апреля в Белой Церкви мужчина бросил гранату на территорию ТЦК. Боеприпас сдетонировал, однако никто не пострадал.

Также 29 апреля в Ровенской области мужчина из автомата открыл огонь по военным и полицейскому во время проверки документов, в результате чего были ранены два человека.

А неделей ранее стало известно, что в Черновицкой области мобилизованный мужчина ударил ножом в шею двух военнослужащих ТЦК и СП.

Кроме этого стало известно, что в Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека – двое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и один гражданский.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.