Российские войска ночью атаковали Харьков и Одесщину, повреждены склад «Укрпочты» и энергообъекты

Общество
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В ночь на 8 июня российские войска атаковали Харьков и Одесскую область беспилотниками. В Харькове разрушен склад «Укрпочты», а в Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура.
Фото ДСНС

В ночь на 8 июня российские войска атакували дронами Харьков и Одесскую область, в результате чего повреждены склад «Укрпочты» и энергетическая инфраструктура. На местах ударов возникли пожары, также есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщили в ГСЧС и Одесской ОВА.

В Харькове удар беспилотника пришёлся по Холодногорскому району города. Одно из попаданий пришлось в складское здание почтового отделения. В результате атаки разрушены конструкции здания, возник пожар площадью около 1000 кв. м.

Позже стало известно, что вражеский удар пришёлся по складам «Укрпочты». Генеральный директор компании Игорь Смилянский сообщил, что дрон попал в харьковский хаб компании. Объект частично разрушен, однако сотрудники не пострадали.

По его словам, логистика в городе продолжает работать, а клиентам компенсируют утраченные отправления.

В Одесской области в результате атаки пострадали люди и гражданская инфраструктура. В частности, в Одессе на остановке общественного транспорта ранения получили два человека, им оказали медицинскую помощь. В Чорноморске зафиксировано попадание в жилой дом, пострадавших нет.

Также сообщается о повреждении энергетического объекта на юге области. В результате этого возникли перебои с электроснабжением для более чем тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением.

Позже стало известно, что одна из пострадавших в Одессе госпитализирована. Женщина 1961 года рождения получила множественные осколочные ранения, её состояние оценивается как тяжёлое.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, в Харьковской области російський безпілотник атакував службовий автомобіль поліції во время выполнения задания по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате удара погиб полицейский-взрывотехник, ещё четверо человек получили ранения.

В тот же день российские оккупационные войска двічі атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.

Также в ночь на воскресенье вражеские войска масовано атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини, в результате чего ранения получил житель областного центра.

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