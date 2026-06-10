Российские дроны попали по жилым домам в Одессе, есть пострадавшая

Общество
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В Одессе во время ночной российской атаки беспилотниками зафиксировано попадание в два жилых дома. В результате удара произошел пожар и пострадал по меньшей мере один человек.
t.me/odesaMVA

В ночь на среду, 10 июня, враг в очередной раз атаковал Одессу, в результате чего зафиксировано попадание дронов в два жилых дома. В одном из домов произошел пожар в квартире и пострадала женщина.

Об этом сообщают руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак и начальник ОВА Олег Кипер.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 00:24 и продолжалась до 1:03, в городе прозвучала серия взрывов. Руководитель ОВА сообщал о работе систем ПВО.

«Ночью враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в два жилых дома», – написал Лысак.

Местные власти уточнили, что в результате атаки были повреждены жилые дома в Приморском районе Одессы.

«В одном из них полностью выгорела квартира на 5 этаже. Пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь», – заявил глава администрации.

Соглансо словам Лысака, по другому адресу на 11-м этаже жилой многоэтажки было повреждено имущество жильцов, остекление и фасад здания. Он отметил, что в настоящее время продолжается обследование повреждений и фиксация последствий вражеской атаки.

Как известно, оккупационные войска россии вечером во вторник, 9 июня, нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прозвучали в четырех районах города.

Позже в Холодногорском районе Харькова было зафиксировано попадание вражеского беспилотника по жилому дому, в результате чего пострадали по меньшей мере трое гражданских. Также семь человек получили ранения во время удара по Вольнянску Запорожского района. Среди них есть малолетние дети.

Напомним, количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье в понедельник, 8 июня, возросло до 32 человек.

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