Россия начала строительство новой военной базы у границы с Финляндией – СМИ

Россия активно строит новую военную базу вблизи границы с Финляндией. На территории будущего военного городка в районе Петрозаводска могут разместиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на спутниковые снимки и оценки военных экспертов.
По информации журналистов, строительство стартовало весной. На территории уже возводится около десятка крупных казарменных зданий, а в целом проект предусматривает более 50 объектов.
Как отмечает военный эксперт Марк Эклунд, выбор локации связан с необходимостью привлечения контрактников и их семей, поэтому гарнизон строят вблизи крупного города и инфраструктуры. В то же время, окружающие леса позволяют расширять объект в будущем, а учебные полигоны расположены рядом с казармами.
Ранее в регионе занимались лишь реконструкцией старых военных объектов, в то время как нынешний проект полностью новое строительство.
По словам эксперта, несмотря на активное строительство, проект находится на начальной стадии, а война против Украины существенно ограничивает темпы наращивания российских сил у финской границы.
Напомним, недавно Сухопутные силы НАТО официально начали новую миссию по укреплению обороны Финляндии и Швеции. Ее целью является усиление защиты союзников в Северной Европе и обеспечение безопасности в Арктическом регионе.
Также сообщалось, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе. А Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой соглашение о действиях в случае массового перемещения населения из-за возможной военной угрозы.
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