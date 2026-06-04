Россия может использовать «окно возможностей» для атаки на Балтию до 2028 года – командующий ВС Латвии

Россия может использовать свое преимущество в массовом производстве беспилотников и попытаться создать угрозу странам Балтии или даже начать агрессию до конца 2028 года.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданc, пишет Financial Times.

10 сентября 2025, 16:16 В зоне потенциальной угрозы: какой военный потенциал стран Nordic-Baltic 8 На фоне предупреждений от западных разведок о возможных планах путина напасть на Балтию или некоторые страны Европы мы предлагаем посмотреть, каким военным потенциалом обладают нордики и балтийцы (страны Nordic-Baltic 8).

По его словам, ключевое преимущество россии заключается не в уникальности технологий, а в способности быстро и в больших масштабах производить дроны, оперативно восполнять потери и адаптировать их под потребности фронта. Именно масштаб и скорость, по его мнению, формируют преимущество Москвы в войне беспилотников.

Пуданc отметил, что россия получила значительный практический опыт в войне против Украины, где ежедневно применяются тысячи дронов различных типов – от дешевых ударных аппаратов до дальнобойных систем. Это позволяет российской армии постоянно тестировать новые решения непосредственно на поле боя и быстро внедрять их в производство.

В то же время он подчеркнул, что страны НАТО пока отстают в темпах наращивания беспилотных возможностей и имеют меньший боевой опыт их применения. Часть оборонных программ в Европе начнет давать ощутимый результат лишь к концу десятилетия, ориентировочно после 2028–2029 годов.

Именно этот временной разрыв, по словам генерала, создает для россии «окно возможностей». Он предположил, что, оценивая баланс сил, Москва может считать период до конца 2028 года наиболее благоприятным для потенциальных действий против восточного фланга НАТО.

Пуданc также подчеркнул, что на данный момент россия не располагает достаточными силами для масштабного вторжения в Балтию из-за высокой вовлеченности в войну против Украины. Однако после завершения боевых действий ее военные возможности могут быстро возрасти.

Отдельно он разделил возможные сценарии угроз: от гибридных действий – кибератак, диверсий, информационных операций и саботажа – до потенциального полномасштабного военного конфликта.

По его словам, даже сейчас регион должен исходить из предположения, что агрессивные действия россии возможны в любой момент, включая гибридные операции «уже сегодня ночью».

Напомним, ранее СМИ писали о том, что россия проводила учения по подготовке к потенциальному масштабному нападению на Финляндию, Балтию и Норвегию.

Также в Польше заявили, что российская федерация сейчас не в состоянии провести «крупную наступательную операцию» против НАТО. Впрочем, у Путина готовят провокации и диверсионные акции.

Как известно, десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе. А Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой соглашение о действиях в случае массового перемещения населения из-за возможной военной угрозы.

Кроме того, стало известно, что НАТО превращает шведский остров Готланд в ключевой оборонный форпост в Балтийском море на фоне опасений возможной агрессии россии. Альянс и Швеция увеличивают военное присутствие на острове и отрабатывают сценарии отражения российского нападения.

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