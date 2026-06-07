НАТО начало операцию по укреплению обороны Швеции и Финляндии

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НАТО начало новую оборонную миссию в Швеции и Финляндии для укрепления безопасности Арктики и северного фланга Альянса.
Reuters

Сухопутные силы НАТО официально начали новую миссию по укреплению обороны Финляндии и Швеции. Ее целью является усиление защиты союзников в Северной Европе и обеспечение безопасности в Арктическом регионе.

Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

По его словам, Арктика и Крайний Север имеют стратегическое значение для безопасности Альянса и остаются одними из самых сложных регионов в мире с точки зрения обороны и логистики.

Гринкевич подчеркнул, что новая миссия позволит эффективнее использовать военный потенциал НАТО для защиты территорий союзников, особенно на фоне активности россии и усиления интереса Китая к арктическому направлению.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что новая группировка укрепит систему сдерживания Альянса благодаря подразделениям, которые специализируются на ведении боевых действий в арктических условиях.

В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что участие шведских военных в новом формировании под командованием НАТО демонстрирует готовность страны усиливать безопасность северо-восточного фланга Альянса.

Особое значение региона связано и с географическим расположением двух стран. Швеция и Финляндия контролируют важные маршруты в Балтийском море, используемые рф для сообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом. Кроме того, Финляндия имеет самую протяженную сухопутную границу с россией среди всех государств НАТО.

Напомним, Великобритания вместе с девятью европейскими странами договорилась создать совместные военно-морские силы в рамках формата JEF, чтобы усилить сдерживание россии и повысить готовность к потенциальным угрозам на северном морском направлении.

Тем временем военные Латвии усиливают оборону и устанавливают вдоль линии границы с российской федерацией так называемые «зубы дракона».

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НАТО Швеция Оборона Финляндия
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