В ЕС готовят открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы

Кипрское председательство в Совете ЕС начало подготовку к официальному открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Об этом говорится в заявлении Кипрского председательства, обнародованном в социальной сети X.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время продолжится работа над завершением обсуждений в Совете ЕС относительно запуска этого этапа переговоров.

«Кипрское председательство, руководствуясь подходом, основанным на заслугах, достигает прогресса в вопросе расширения, которое является стратегическим приоритетом и одной из наиболее трансформационных политик Европейского Союза», – говорится в заявлении.

Напомним, в конце мая в СМИ появились сообщения о намерении Еврокомиссии уже 16 июня выступить с официальным предложением открыть первый кластер переговоров по интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Окончательный вердикт по этому вопросу ожидается от лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе 18 июня.

До этого в Европе спорили о том, каким именно должен быть статус Украины в блоке. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил идею предоставления Киеву «ассоциированного членства», которое не предусматривает полноценного права голоса при принятии решений в ЕС.

Украинская сторона эту инициативу категорически отвергла, четко дав понять, что страна нацелена исключительно на полноправное и полноценное членство в Европейском союзе.

Как известно, процесс открытия первого переговорного кластера долгое время блокировался Венгрией. Однако новоизбранный премьер Петер Мадьяр согласился не препятствовать этому процессу, если Украина согласится выполнить шаги, которые значительно расширят образовательные, языковые, культурные и политические права венгров Закарпатья. В то же время он выступает против ускоренного вступления Киева, а присоединиться к ЕС Украина сможет только выполнив все требования.

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