Россия ночью выпустила по Украине более 200 дронов: сколько сбила ПВО

Национальная безопасность
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В ночь на 10 июня россия атаковала Украину 207 беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 181 цель, однако зафиксированы попадания на нескольких локациях.
Фото: ОК «ПІвніч»

Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 207 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 207 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений: Орёл, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 181 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Напомним, в ночь на среду, 10 июня, противник вновь атаковал Одессу, в результате чего зафиксированы попадания дронов в два жилых дома. Известно о трёх пострадавших, среди них – двое детей.

А вечером во вторник, 9 июня, российские войска нанесли удар беспилотниками по Харькову. Взрывы прозвучали в четырёх районах города.

Позже в Холодногорском районе Харькова было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в жилой дом, в результате чего пострадали как минимум трое гражданских. Также семь человек получили ранения во время удара по Вольнянску Запорожского района. Среди них есть малолетние дети.

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