В рф заявили о ракетном ударе по оборонному заводу «Прогресс» в Чебоксарах

В ночь на 5 мая в российском городе Чебоксары раздалась серия мощных взрывов. В частности, речь идет о попадании ракеты по местному предприятию, где разразился масштабный пожар.
В ночь на 5 мая сразу в нескольких регионах россии объявили ракетную и дроновую опасность. В частности, в Чебоксарах (Чувашская Республика, рф) прогремела серия мощных взрывов. Вероятно, произошло попадание ракеты по заводу «ВНИИР-Прогресс».

Согласно словам очевидцев, в нескольких районах города сначала был слышен гул, после чего прогремели взрывы и были зафиксированы вспышки в небе, а также столб дыма, поднявшийся над одним из районов города.

Местные паблики написали о попадании ракеты в завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, который специализируется на производстве защищенных от помех навигационных модулей «Комета» для российских БПЛА, крылатых и баллистических ракет.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой FP-5 «Фламинго», однако официального подтверждения типа вооружения на данный момент нет. Также сообщается, что обломки беспилотника упали на торговый центр в Чебоксарах.

Параллельно взрывы прогремели в Казани, где зафиксировали уже более пяти ударов в городе и пригородах.

Как известно, украинские беспилотники ранее уже атаковали мощности АО «ВНИИР-Прогресс» в июне 2025 года.

Напомним, в ночь на понедельник, 4 мая, беспилотники массированно атаковали россию, в частности, Москву. Примерно в 6 километрах от Кремля прогремел взрыв якобы в результате попадания БпЛА.

Также в ночь на 3 мая беспилотники совершили массированную атаку на Ленинградскую область. Украинские защитники нанесли новый удар по российскому порту Приморск, поразив три судна, среди них – корабль «Каракурт», являющийся носителем ракет «Калибр».

Кроме этого, ВСУ поразили два судна теневого флота рф в районе Новороссийска.

