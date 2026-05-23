В рф после атаки БпЛА горит один из крупнейших нефтяных терминалов Кавказа

В российском Новороссийске вечером 22 мая прозвучали взрывы во время атаки беспилотников. Впоследствии в городе вспыхнул масштабный пожар на территории порта, где дроны, вероятно, атаковали нефтяной терминал «Шесхарис».

Об этом сообщили российские Telegram-каналы и оперативный штаб Краснодарского края рф.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об атаке дронов и объявлении ракетной опасности. В городе временно перекрывали движение транспорта вблизи набережной и в направлении Геленджика.

По официальной версии российских властей, возгорание произошло после падения обломков БпЛА. В рф заявили, что загорелись технические и административные здания, а обломки дронов якобы упали на территории топливного терминала.

Тем временем OSINT-аналитики телеграм-канала ASTRA установили, что видео пожара после атаки было снято в районе Цемесской бухты вблизи трассы М-4 «Дон». По данным аналитиков, с высокой вероятностью под удар попал перевалочный комплекс «Шесхарис».

ПК «Шесхарис» – один из крупнейших нефтяных терминалов на юге россии, входящий в структуру АО «Черномортранснефть» («Транснефть»). Объект используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Кроме того, сообщается, что после атаки загорелся нефтяной терминал «Грушовая», который считается крупнейшим нефтехранилищем Кавказа. Его резервуары способны одновременно хранить около 1,2 млн тонн нефтепродуктов.

Стоит отметить, что комплекс «Шесхарис» уже атаковали в начале марта и в апреле этого года.

Напомним, что после недавних атак украинских беспилотников экспорт российской нефти через Новороссийск, крупнейший порт рф на Черном море, долгое время оставался ограниченным.

На днях сообщалось, что россия впервые с начала апреля смогла возобновить полноценную отгрузку сырья со всех причалов этого портового хаба.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.