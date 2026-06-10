СБС поразили военные объекты и «теневой» сухогруз рф в Мариупольском порту

Бойцы Сил беспилотных систем, 1-го корпуса НГУ «Азов», СБУ и ЦСО «А» поразили объекты рф на территории Мариупольского морского торгового порта. После атаки оккупанты потеряли возможность использовать порт Мариуполя.

Об этом сообщают СБС и 1-й корпус НГУ «Азов» в своих Телеграм-каналах 10 июня.

«В результате совместной операции были уничтожены объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта», – уточнили в СБС.

9 июня 2026, 12:38 Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных систем Большинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

В частности, поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционный сухогруз «Lady Augusta», который является частью теневого флота рф.

«Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений, враг понес очередной болезненный удар. Морской торговый порт в Мариуполе полностью обесточен, а логистика российских войск существенно усложнена», – говорится в сообщении военных.

Поэтому возможности противника использовать Мариуполь как логистический узел существенно ограничены.

Как отметили в Силах беспилотных систем, этот порт оккупанты использовали для военной логистики, а также незаконного вывоза украинского зерна, угля и металла в россию.

«Системные удары по объектам военной и ресурсной инфраструктуры противника будут продолжаться до тех пор, пока рф будет продолжать вооруженную агрессию против Украины», – добавили в СБС.

Напомним, накануне бойцы Отдельного Центра Сил беспилотных систем поразили пять судов российской федерации в портах временно оккупированных Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах ВОТ.

Также ранее Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили сразу два российских локомотива на территории оккупированного Крыма.

А еще в СБС заявили о поражении пограничного корабля рф в Крыму и ряда военных и логистических объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме этого дроны Сил беспилотных систем поразили танкер теневого флота и нефтебазу в российском Таганроге, а также морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

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