В Краснодарском крае рф горит НПЗ после атаки дронов

В Краснодарском крае рф после атаки беспилотников вспыхнул пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители сообщали о серии взрывов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Местные жители сообщали в соцсетях о серии взрывов и последующем возгорании на территории предприятия. Позже аналитики геолоцировали фото очевидцев и пришли к выводу, что возгорание произошло именно на Ильском НПЗ, который расположен примерно в 9 километрах от места съемки в районе поселка Черноморский.

Ильский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтепереработки в южной части россии с проектной мощностью около 6,6 млн тонн нефти в год. По подсчетам ASTRA, это как минимум 16-я атака на этот завод с начала полномасштабной войны. Предыдущие удары фиксировались в 2023–2026 годах.

Региональный оперативный штаб рф подтвердил факт возгорания и заявил, что пожар возник в результате атаки беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 31 мая нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории рф, в частности, по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, а также по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры противника.

Также недавно Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3».

По словам президента Владимира Зеленского, в течение января–мая текущего года Силы обороны Украины поразили 15 нефтеперерабатывающих заводов рф, что вызвало кризис на российском рынке топлива. По состоянию на май почти 40% первичной переработки нефти в россии были выведены из строя.

