Макрон обсудил с Лукашенко войну рф против Украины – Le Temps

Президент Франции Эммануэль Macron впервые с 2022 года провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает издание Le Temps со ссылкой на источники, близкие к французскому президенту.

19 мая 2026, 19:27

Во время разговора Макрон призвал Лукашенко воздержаться от любых шагов, которые могут привести к прямому втягиванию Беларуси в войну России против Украины.

Собеседники издания отмечают, что французский лидер отдельно подчеркнул опасность дальнейшей эскалации войны в случае участия Беларуси в действиях российской армии.

Это первый официально подтвержденный контакт Макрона и Лукашенко с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, пресс-служба Лукашенко также подтвердила факт телефонного разговора. В Минске заявили, что переговоры состоялись «по инициативе французской стороны».

Также сообщалось, что по состоянию на 24 мая украинская пограничная служба не зафиксировала признаков того, что вблизи границы с Украиной формируются ударные группировки или перебрасывается военная техника со стороны Беларуси.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о максимальном укреплении обороны на северном направлении из-за рисков со стороны Беларуси и Брянской области РФ. Также украинский лидер предупредил Минск о жестких последствиях в случае любых агрессивных действий против Украины.

Этому предшествовал старт трехдневных ядерных учений, которые развернулись в том числе и на белорусской территории. Главной целью этих маневров, по словам Кремля, была проверка боеготовности своих стратегических сил сдерживания.

