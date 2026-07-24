Сотрудник польской оборонной компании погиб во время удара по выставке оружия под Киевом – СМИ

В результате российского удара по частному полигону в Киевской области, где проходило мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo, погиб сотрудник польской оборонной компании. Он не был гражданином Польши.

Об этом сообщает Defence24.

24 июля 2026, 20:46 Удар рф по выставке оружия: на Киевщине завершили аварийно-спасательные работы на месте атаки В Бучанском районе завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара 24 июля.

Во время российского удара по Киевской области погиб сотрудник польской оборонной компании. Информацию об этом подтвердило Министерство иностранных дел Польши.

Атака произошла на частном полигоне, где проходил Defense Demo Day & Defense Expo, организованный украинской ассоциацией производителей беспилотных систем ARMADA.

На мероприятии демонстрировали современные технологии для украинского оборонного сектора. Среди участников были представители оборонной промышленности, военные и технологические компании.

По данным Defence24, в результате удара погиб сотрудник польской оборонной компании. В польском МИД уточнили, что он не имел гражданства Польши.

Польские консульские службы находятся на связи с пострадавшими и оказывают необходимую помощь.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

Как известно, россияне ударили по Киевщине баллистическими ракетами. Под ударом оказался спортивный комплекс, в котором проходила выставка вооружения, а жертвами удара стали 10 человек, еще около 100 получили травмы и ранения.

В Генштабе и Воздушных силах ВСУ, комментируя событие отметили, что рф ударила по частному комплексу, который не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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