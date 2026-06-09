Рф ночью атаковала Украину двумя ракетами и более чем 160 дронами: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 9 июня атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами, а также 166 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:30 8 июня противник атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Воронежской обл., и 166 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 146 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

В то же время зафиксированы попадания двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Напомним, в ночь на вторник, 9 июня, российские оккупационные войска атаковали жилые районы Харькова и Чугуева. В Харькове уже известно о 15 пострадавших, среди них – трое детей, а в Чугуеве в результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Также известно, что в понедельник, 8 июня, оккупанты атаковали остановку общественного транспорта в спальном районе Запорожья. Погибли два человека, также сообщалось о 24 раненых.

Кроме того, российские оккупационные войска вчера днём сбросили три авиабомбы на город Славянск, в результате чего ранения получили по меньшей мере семь человек.

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