Неэффективность или объективные обстоятельства? Украинцев спросили о невыполненных предвыборных программах

Треть населения Украины (34%) воспринимает невыполнение даже части предвыборных обещаний президентом и политиками критически и считает, что это следствие нехватки политической воли или же неэффективности управления.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

В то же время более четверти респондентов (27%) относятся к ситуации с пониманием, ссылаясь на объективные обстоятельства, такие как война или глобальный кризис. Четверть граждан (25%) отмечает, что это их не удивляет, так как они с самого начала не верили в выполнение этих программ. Кроме того, 9% респондентов не смогли определиться с оценкой и выбрали вариант «затрудняюсь ответить», а наименьшая часть опрошенных (5%) вообще не следит за выполнением предвыборных обещаний.

В разрезе социально-демографических групп также зафиксированы яркие различия в отношении респондентов к невыполнению предвыборных программ.

14 мая 2026, 12:48 Результаты апрельского соцопроса на тему «Переговорный трек и параметры мирного соглашения» Почти половина опрошенных украинцев по-прежнему выступают против территориальных уступок ради немедленного прекращения огня. В то же время треть опрошенных положительно оценивает сценарий отказа от НАТО в обмен на вступление в ЕС и гарантии безопасности.

Что касается гендерных особенностей, здесь существенных отклонений от общегосударственного показателя в половом разрезе не зафиксировано, при этом мужчины несколько чаще декларировали негативное отношение к невыполнению обещаний, чем женщины (37% против 32%).

Возрастные различия выражены ярче. Опрошенные в возрасте 45-54 лет заметно чаще общего показателя относятся к ситуации с пониманием (32% против 27% в целом). В то же время в этой же возрастной категории зафиксирована вдвое меньшая доля тех, кто затруднился ответить (4% против 9% в целом).

А вот что касается регионального распределения, ситуация следующая: больше всего отклонений зафиксировано в Киеве и на Севере страны. Опрошенные в Киеве демонстрируют более высокий уровень критичности: 40% из них относятся к невыполнению части обещаний из предвыборных программ негативно (на 6% выше общегосударственного), тогда как на Севере этот показатель является самым низким и составляет 26% (на 8% меньше общегосударственного). При этом на Севере фиксируется более высокая готовность относиться к ситуации с пониманием (32% против 27% в целом). Опрошенные с Востока заметно чаще отмечают, что вообще не следят за выполнением программ (9% против 5% в целом). Кроме того, на Севере наблюдается повышенная доля тех, кто не определился с ответом (13% против 9% в целом), тогда как на Востоке таких респондентов существенно меньше (4% против 9% в целом).

Напомним, половина населения Украины считает выполнение обещаний политиками безальтернативно важным и ни при каких условиях не проголосует во второй раз за того, кто не выполнил свои предыдущие обещания.

Также часть граждан Украины заявили, что «План победы» и «План внутренней стойкости», которые президент Владимир Зеленский представил более полутора лет назад, с самого начала были декларативными и не имели перспектив для реализации.

А еще согласно результатам соцопроса по заказу редакции «Слово и дело», три четверти украинцев в той или иной степени считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет.

Кроме этого, мы исследовали, сколько украинцев доверяют премьеру Венгрии Петеру Мадьяру и кто из лидеров ЕС теряет поддержку.

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