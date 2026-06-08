Стало известно, сколько украинцев вообще не слышали о Плане победы и Плане стойкости Зеленского

Более четверти опрошенных украинцев считает, что «План победы» и «План внутренней стойкости», которые президент Владимир Зеленский представил более полутора лет назад, с самого начала были декларативными и не имели перспектив для реализации.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно результатам исследования, 25,5% опрошенных выразили мнение, что эти инициативы с самого начала носили декларативный характер.

Еще 17% опрошенных заявили, что реализация президентских инициатив фактически провалена или проходит только формально, без ощутимых результатов. При этом только 6% респондентов убеждены, что планы выполняются успешно и уже демонстрируют конкретные результаты, а 19% участников опроса оценили ход реализации более сдержанно, отметив, что планы выполняются частично.

Кроме того, 15% респондентов сообщили, что впервые слышат о «Плане победы» и «Плане внутренней стойкости» или не владеют информацией о них. Еще 17,5% опрошенных затруднились дать оценку реализации президентских инициатив.

Также были зафиксированы существенные отличия между отдельными социальными группами. Мужчины оказались гораздо более скептическими: 31% из них назвали президентские инициативы чисто декларативными, в то время как среди женщин такого мнения придерживаются 20%.

Наиболее критически настроенными оказались молодые люди в возрасте 18-29 лет, среди которых 22% считают реализацию планов проваленной. В то же время среди респондентов в возрасте 45-54 лет чаще звучало мнение о частичном выполнении программ, хотя и медленными темпами.

В региональном разрезе самый высокий уровень скепсиса зафиксирован в Киеве и на западе страны, где 31% и 30% соответственно назвали планы декларативными. Менее осведомленными о президентских инициативах оказались жители востока и севера Украины: там о них не слышали 23% и 22% опрошенных соответственно. На юге же лишь 9% респондентов заявили, что не знают о существовании этих программ, однако именно там больше тех, кто не смог дать однозначную оценку их реализации.

Напомним, согласно результатам этого же соцопроса, три четверти украинцев в той или иной мере считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет, однако в обществе нет единого мнения о том, где проходит граница этой ответственности – между людьми и государством.

А ранее сообщалось, что украинцы разделились во взглядах на возможные условия завершения войны: почти половина опрошенных выступает против любых территориальных уступок, тогда как другие допускают различные компромиссные сценарии – от «замораживания» конфликта по линии фронта до возвращения к границам 2022 года или полной деоккупации 1991 года.

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