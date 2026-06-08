Кабмин готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД: что известно

Общество
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Правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сообщила Свириденко.
Фото: РБК-Украина

Правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и усиление дисциплины среди участников движения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко.

Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах УкраиныНачалась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Среди ключевых инициатив – усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, прежде всего за превышение скорости.

Кроме того, Кабмин планирует:

  • ввести более жесткие санкций для водителей, которые регулярно игнорируют установленные ограничения;

  • усовершенствовать систему фиксации правонарушений;

  • законодательно урегулировать использования легкого персонального электротранспорта.

Свириденко подчеркнула, что финальные решения должны формироваться с учетом предложений со стороны общественности.

«Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться», – добавила премьер.

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и на скорости выехал на пешеходную зону. В результате ДТП погибли четыре человека.

Позже водителя задержали и взяли под конвой. Известно, что Mercedes участника смертельной аварии в Киеве уже имел десятки нарушений ПДД.

А 8 июня стало известно, что водителю–виновнику смертельного ДТП в Киеве на Караваевых дачах избрали меру пресечения.

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