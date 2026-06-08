Кабмин готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД: что известно

Правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и усиление дисциплины среди участников движения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Среди ключевых инициатив – усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, прежде всего за превышение скорости.

Кроме того, Кабмин планирует:

ввести более жесткие санкций для водителей, которые регулярно игнорируют установленные ограничения;

усовершенствовать систему фиксации правонарушений;

законодательно урегулировать использования легкого персонального электротранспорта.

Свириденко подчеркнула, что финальные решения должны формироваться с учетом предложений со стороны общественности.

«Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться», – добавила премьер.

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и на скорости выехал на пешеходную зону. В результате ДТП погибли четыре человека.

Позже водителя задержали и взяли под конвой. Известно, что Mercedes участника смертельной аварии в Киеве уже имел десятки нарушений ПДД.

А 8 июня стало известно, что водителю–виновнику смертельного ДТП в Киеве на Караваевых дачах избрали меру пресечения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».