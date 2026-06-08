Кабмин готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД: что известно

Правительство готовит комплекс решений, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и усиление дисциплины среди участников движения.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко.
Среди ключевых инициатив – усиление ответственности за систематические нарушения ПДД, прежде всего за превышение скорости.
Кроме того, Кабмин планирует:
ввести более жесткие санкций для водителей, которые регулярно игнорируют установленные ограничения;
усовершенствовать систему фиксации правонарушений;
законодательно урегулировать использования легкого персонального электротранспорта.
Свириденко подчеркнула, что финальные решения должны формироваться с учетом предложений со стороны общественности.
«Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться», – добавила премьер.
Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и на скорости выехал на пешеходную зону. В результате ДТП погибли четыре человека.
Позже водителя задержали и взяли под конвой. Известно, что Mercedes участника смертельной аварии в Киеве уже имел десятки нарушений ПДД.
А 8 июня стало известно, что водителю–виновнику смертельного ДТП в Киеве на Караваевых дачах избрали меру пресечения.
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