Водителя, въехавшего в подземный переход в Киеве, задержали и взяли под конвой

В Киеве задержали 49-летнего водителя Mercedes, который 5 июня на большой скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое пострадавших находятся в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Киева.

5 июня 2026, 18:21 В Киеве автомобиль на скорости влетел в пешеходную зону, есть погибшие В Соломенском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, еще трое пострадали.

По данным правоохранителей, водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится под конвоем.

Авария произошла 5 июня на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. По информации полиции, 49-летний водитель Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач и въехал в подземный переход, где находились люди.

В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Еще двое мужчин и женщина получили травмы и сейчас находятся в больнице.

Следователи главка полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если это повлекло гибель нескольких человек.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении водителю о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева вечером 5 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

А ранее под Киевом произошло смертельное ДТП с участием электросамоката, на котором ехали двое детей – 10-летний мальчик погиб на месте, 8-летний получил многочисленные травмы.

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